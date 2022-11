Una domanda per la pediatra: incontro on line per i genitori dei bambini da 0 a 6 anni

"Una domanda per la pediatra": è il titolo dell’incontro online che si terrà mercoledì alle 17 per iniziativa del Comune di Forlimpopoli, del Centro per le famiglie della Romagna Forlivese, del Coordinamento Psicopedagogico dei Servizi per l’infanzia 0/6 e dell’associazione Nodi. Interverranno le dottoresse Lucia Boselli e Annalena Saletti, Pediatre di libera scelta e Lucia Marangio, Pediatra di Comunità. Punto di partenza del filo diretto saranno le domande dei genitori, raccolte nei giorni precedenti all’incontro (attraverso le scatole messe a disposizione nei Nidi e nelle scuole d’infanzia di Forlimpopoli). Ma chi vuole, può inviare le sue domande anche via mail all’indirizzo c.famiglie@gmail.com La partecipazione è gratuita, iscrizione obbligatoria. Per prenotarsi è necessario inviare una mail a c.famiglie@gmail.com per ricevere il link per il collegamento.