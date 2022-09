Una domenica dedicata all'ambiente: a Bertinoro parte il progetto “Puliamo il Mondo”

Una domenica dedicata alla cura dell'ambiente. Il Comune di Bertinoro organizzerà infatti, in collaborazione con i comitati genitori, i consigli di zona e l'APS "La grande quercia", un pomeriggio dedicato alla raccolta rifiuti in adesione all'iniziativa proposta da Leagambiente: "Puliamo il mondo". Alea fornirà gratuitamente il materiale (guanti, pinze, giubbini, ecc..) che verrà usato per raccogliere i rifiuti lungo alcuni percorsi cittadini.

Il pomeriggio precederà altre diverse iniziative come la pittura, con scritte e disegni ispirati alla natura, di alcuni sassi da lasciare lungo il percorso scelto per la raccolta dei rifiuti, nonchè un brainstorming da parte dei ragazzi su disegni e frasi per sensibilizzare i cittadini relativamente allo spinoso argomento dell'abbandono dei rifiuti.

"Aderiamo con piacere e impegno a questa iniziativa - esordisce l'assessore all'ambiente, Marco Trombini -. Come Comune, ci stiamo muovendo in diverse direzioni per potenziare i mezzi a nostra disposizione per contrastare il problema dell'abbandono e della gestione dei rifiuti in generale. Sono convinto che la soluzione definitiva arriverà dalla cultura, dal rispetto per l'ambiente e dal consumo sostenibile e da tutti i valori che riusciremo a trasmettere ai nostri ragazzi. Questa iniziativa va proprio in questa direzione".