Una donazione per gli alluvionati fatta col sorriso: il gesto dei clown dottori "Nasi Uniti" di La Spezia

Un piccolo aiuto spontaneo e fatto col sorriso. È quello portato dagli aderenti all’Associazione “Nasi Uniti” di La Spezia, volontari ospedalieri clownterapia, nei confronti dei forlivesi colpiti sei mesi fa dalla devastante alluvione. L’aiuto è avvenuto attraverso una donazione di cinquecento euro alla raccolta della Caritas diocesana “Emergenza alluvione”, finalizzata a portare un aiuto a famiglie e parrocchie che hanno subito ingenti danni.

"La donazione è il frutto di una raccolta fondi condotta dalla nostra associazione attraverso laboratori per bambini di bolle di sapone giganti e di attività di gioco - spiega la presidente dell’Associazione “Nasi Uniti”, Maria Letizia, in arte clown Molly -. Siamo una quarantina di persone, di tutte le età, che hanno incontrato nella loro vita la clownterapia che tentano di portarne i benefici in vari luoghi dal reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia, a ricoveri, centri assistenziali e scuole”.

L’Associazione “Nasi Uniti”, dalla Liguria è venuta a sapere della raccolta avviata dalla Caritas di Forlì per gli alluvionati, tramite il suo socio Vincenzo clown Zizzolo, che a Forlì conosce Giuseppe Digiorgio, titolare della pizzeria da asporto Vanity in viale Spazzoli, che lo ha informato. La donazione è avvenuta alcuni giorni fa tramite bonifico bancario.