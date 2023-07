Una donazione speciale agli alluvionati dei Romiti in memoria di Paolo Maltoni

Altro gesto di vicinanza e aiuto per gli alluvionati. La famiglia Maltoni - Guidi ha deciso di devolvere al Quartiere Romiti la somma raccolta in occasione del commiato al loro amato Paolo quale sostegno alle famiglie e al territorio profondamente colpiti dalla recente alluvione. Nello specifico la donazione sarà destinata all’Associazione genitori “Amici della Pio Squadrani", per far fronte ai progetti extra scolastici e all'acquisto di materiale didattico per i bambini delle famiglie alluvionate. "Possa questo gesto costituire un piccolo aiuto a chi ha subito danni ingenti e ricordare la generosità che ha sempre contraddistinto la vita e l’opera di Paolo Maltoni", viene rimarcato.