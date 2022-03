Una frazione martoriata dalle frane, istituito un senso unico alternato sulla strada provinciale

I vigili del fuoco sono intervenuti sabato (5 marzo) per una frana avvenuta sulla provinciale che collega i comuni di Rocca San Casciano e Modigliana, in località Valmaggiore. Al fine di porre in sicurezza il tratto di strada interessato dallo smottamento e permettere comunque il transito è stato istituito un senso unico alternato. Sono altresì intervenuti i periti della provincia che dovranno valutare l’entità del danno e quali possano essere le immediate soluzioni. Altri eventi analoghi si sono già verificati nella zona anche nel recente passato tanto che il sindaco di Rocca San Casciano Pierluigi Lotti ritiene che “sarebbero necessari lavori consistenti” di competenza della provincia.