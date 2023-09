Una gelateria di Forlì tra le migliori d'Italia: ottiene 'due coni' da Gambero Rosso

Per il secondo anno consecutivo "Gelatomania" di Forlì viene menzionata dal Gambero Rosso tra le migliori gelaterie d'Italia ottenendo, addirittura, due coni. Non sono nuovi a queste segnalazioni perché Gambero Rosso è la quinta volta che cita la gelateria di via Ravegnana nella prestigiosa rivista enogastronomica. "Siamo soddisfatti - spiega Luca Lombardi che gestisce la gelateria con la moglie Raffaella e la figlia Ilaria - perchè lavoriamo da sempre con serietà, fedeltà alla tradizione e voglia di innovare". Gelatomania è nata nel 2000 dall'idea di Luca che per 20 anni ha fatto il pasticcere. "A un certo punto ho avuto voglia di aprire qualcosa di mio e ho pensato a una gelateria perché a quel tempo a Forlì non ce n'erano - spiega Luca Lombardi - In questo progetto mi ha seguito mia moglie e poi, quando ha potuto lavorare, anche mia figlia".

Il segreto? "Abbiamo sempre prodotto un gelato della tradizione italiana con zucchero, panna, uovo e latte, senza buste o semilavorati, ma inventandoci qualcosa di nuovo, come i gelati stagionali - continua Luca - I gusti sono per la maggior parte i classici ma, come detto, abbiamo puntato molto anche sui gusti realizzati con prodotti stagionali. Per esempio abbiamo dedicato un gusto a Caterina Sforza in occasione della rassegna al San Domenico, un gusto coi fiori di Sambuco e un croccante di mandorle e noci. Dopo averlo fatto una volta, lo rifacciamo tutti i mesi di maggio. Poi ne abbiamo fatto uno dedicato a Dante nell'anniversario della nascita, a base di miglio con variegatura di ginepro e mirtilli. L'abbiamo chiamato 'il sedicesimo canto' perchè racconta il passaggio dell'Acquacheta e, infatti, abbiamo raccolto i profumi di quella zona. E' stata fatta la base di miglio perchè era un cereale che veniva consumato ai tempi di Dante. Ora lo facciamo nel periodo di maggio/giugno. In questo periodo abbiamo un gusto a base di zucca e latte con fave di marzapane al cioccolato. Un gusto autunnale preparato con prodotti del territorio".

Gelatomania ha anche gusti senza lattosio, sono quelli con la frutta, nocciola, caffè e pistacchio. Si può gustare anche un fondente della Repubblica Domenicana senza latte, realizzato con la massa di cacao, un gusto molto aromatico. "Appena sono pronti i cachi - continua Luca - prepareremo il cachi e il cardamomo. Attualmente, invece, abbiamo fico bianco e uva fragola". In ultimo dalla mente creativa di Luca e famiglia sono arrivate, quest'estate, le poké di gelato. Proposte nelle cestine di carta biodegradabile come le poké classiche, si possono gustare vere e proprie coppe di gelato, frutta fresca, frutta secca e salse: un pasto completo. Cosa ci si trova? Gelato al pistacchio, salsa di sesamo, mirtilli, lamponi e anacardi oppure cacao, gelato alla massa di cacao, fave, salsa di burro di arachidi. Oppure quella vegetariana e preparata al momento con gelato alla frutta di stagione, mandorle e salsa di barbabietola rossa.