Una giornata di confronti: per gli studenti dell'Iti un'esperienza d'orientamento in una multinazionale americana

Quattro classi dell’articolazione Elettronica dell’Istituto Tecnico Tecnologico Guglielmo Marconi di Forlì e due classi dell’Aldini Valeriani di Bologna hanno partecipato lunedì a un’esperienza di orientamento unica nel suo genere organizzata dalla multinazionale Jma Wireless di Castel San Pietro Terme. Jma Wireless è una multinazionale americana leader nel settore delle tecnologie mobili 4G e 5G, con una sede italiana a Castel San Pietro Terme in forte espansione e alla continua ricerca di talenti nel settore elettronico e delle telecomunicazioni. Una realtà del territorio che in pochi conoscono e che è in grado di fornire opportunità di crescita professionale di livello internazionale.

Gli studenti del Marconi e dell’Aldini Valeriani hanno potuto conoscere questa realtà da vicino e confrontarsi con i professionisti del settore, visitando tutti i reparti della sede di Castel San Pietro Terme, dalla progettazione e produzione a quello tecnico commerciale. La partecipazione è stata attiva, con molte domande riguardanti le nuove tecnologie e i percorsi di formazione migliori per acquisire le compentenze chiave per entrare da protagonisti nel mondo delle telecomunicazioni wireless. Dopo la visita dell’azienda gli studenti hanno incontrato i rappresentanti del corso di laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, sedi di Cesena e Bologna, dal quale escono molti ingegneri che poi trovano impiego presso JMA Wireless. I professori universitari hanno illustrato i futuri scenari a cui ci porteranno le comunicazioni wireless, dal Metaverso alle Smart City e l’Industria 4.0.

In conclusione gli studenti hanno vissuto una giornata di orientamento completa, dal percorso universitario necessario per poter aspirare a opportunità professionali di livello internazionale, alla visita dei reparti di un’azienda tecnologica all’avanguardia. Un valore aggiunto per gli studenti del Marconi è stato poi quello di conoscere il giovane manager Davide Dosio, ex-diplomato nel 2010, e dimostrazione del fatto che chi è determinato nel perseguire i suoi obiettivi professionali può realizzarli anche in Italia. Per i giovani più ambiziosi il percorso di Davide ha rappresentato un esempio molto significativo. La giornata si è conclusa con i saluti di Remo Ricci, amministratore delegato di Jma Wireless Italia, fautore dell’iniziativa e molto sensibile al tema dell’orientamento delle giovani generazioni, e dei dirigenti delle due scuole coinvolte, l’Aldini Valeriani di Bologna e il Marconi di Forlì.