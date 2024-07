Una giovane forlivese di origine sudamericana è la nuova "Miss patacca vigliacca"

Si chiama Daiana Gomez, 17 anni di Forlì, di origini colombiane, la nuova "Miss Patacca Vigliacca estate 2024". Miss "La Più Bella di Romagna" è Giulia Berretti, 18 anni di Rimini. Miss "Grand International San Mauro Mare"è la 17enne Valentina Giarmanà di Bologna. Venerdì all’arena Arcobaleno di San Mauro Mare è andato in scena il concorso Miss Grand International Italy per eleggere le bellezze Made in Romagna col patrocinio di Associazione Amare San Mauro.

L' artista Alberto Pazzaglia, alias Beto Bahia, il re dei tormentoni autore della famosa canzone Ciapa la galeina, ha presentato la sua nuova canzone “Zaccagni Gol” sul palco dell’Arena Arcobaleno insieme alle 24 top miss . Daiana Gomez 17 anni di Forlì di origini colombiane è la nuova Miss Patacca Vigliacca 2024 scelta per la quindicesima edizione del concorso, tra 24 le ragazze finaliste in passerella.

La tradizione continua nell’insegna delle bellezze, che sono arrivate da tutte le parti d’Italia per partecipare alla selezione sammaurese , una serata condotta da Carmelo Tornatore con il supporto di dj Antoin e Betobahia. Numeroso pubblico presente che ha accompagnato le 24 ragazze finaliste. Il concorso è nato nel 2006, richiamandosi alla canzone tormentone scritta e creata da Beto Bahia dal titolo Patacca vigliacca.