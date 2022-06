Una messa e una mostra fotografica a un anno dalla scomparsa di Lucio Briganti

Ad un anno dalla scomparsa per un malore in mare, Lucio Briganti verrà ricordato il 13 giugno in una messa celebrata alle ore 7,30 presso la Parrocchia di San Giacomo. Musicista e organizzatore di eventi musicali, componente della direzione di Area Sismica di Forlì, Lucio Briganti era molto conosciuto e amato nella sua città natale Cesenatico, dove ha trascorso la sua vita, da tutti ricordato come una persona gentile e sempre sorridente. Viaggiatore per passione, Briganti ha viaggiato nei cinque continenti, scattando fotografie e diapositive con le sue Pentax e Canon. Una mostra delle sue fotografie dal titolo “ Pianeta Terra. Australia.” curata dalla sorella Lia Briganti, si inaugurerà il 19 giugno alle ore 18,00 presso Roma42 Spazio Arte, in Viale Roma 42 a Cesenatico. La mostra proseguirà fino al 22 luglio.