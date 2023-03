Una mini biblioteca per tutti: inaugurata a Meldola la prima "Casetta dei libri" di Nonno Banter 57

E' stata inaugurata al Giardino Arcobaleno di Meldola, area verde davanti all'asilo nido comunale "Il Pulcino", la prima "Casetta dei libri" nell'ambito del progetto "Le Casette dei Libri di Nonno Banter 57". "E' stato un bellissimo momento insieme a Walter Turci ed ai volontari di Nonno Banter 57 Aps che ancora una volta sono impegnati in un progetto per la nostra Città, un progetto culturale all'insegna della socialità e della condivisione poichè consentirà ad ognuno di noi di portare un libro amato ed apprezzato per far si che altri possano leggerlo", queste le parole del sindaco Roberto Cavallucci presente all'inaugurazione della casetta insieme all'assessore Filippo Santolini.

Sul territorio comunale saranno collocate nelle prossime settimane altre 10 casette per i libri, interamente realizzate dai volontari dell'Associazione Nonno Banter 57 APS con materiali di recupero e dipinte con l'aiuto delle bimbe e dei bimbi delle scuole materne meldolesi (Giramondo, Girotondo e Mons. Achille Lega), che conterranno libri per grandi e piccini con l'obiettivo di implementare l'accesso libero alla lettura da parte di tutta la cittadinanza, favorendo la condivisione della conoscenza e la socialità degli spazi cittadini. Le casette funzioneranno come mini biblioteche da cui chiunque potrà prendere in prestito un libro lasciandone un altro.

Le casette saranno collocate nei seguenti punti: piazzetta Amendola, Palazzo Doria Pamphili, via Cavour in prossimità dell'ingresso della scuola elementare De Amicis, giardino pubblico di fronte al Bar Lupetto, parco dell'Istituzione Davide Drudi, giardino di via della Resistenza, giardini di via Aldo Moro, giardini Ex Scuole Elementari San Colombano, area verde Parrocchia di Ricò e giardino dell'Irst.

Nonno Banter 57 Aps è un'associazione nata a Meldola, amata dai meldolesi e apprezzata anche fuori dell'ambito comunale, costituita da numerosi volontari con la convinzione che il gioco e la pratica manuale siano importanti strumenti per la crescita sana ed equilibrata dei ragazzi, favorendo l'incontro e lo scambio rispetto alla solitudine dei nuovi strumenti informatici. L'Associazione da sempre si impegna a devolvere il ricavato delle proprie attività per progetti di solidarietà locale. Dall'amministrazione comunale "un enorme ringraziamento da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'intera Città di Meldola a Walter Turci, ai volontari di Nonno Banter 57 Aps, alle scuole materne meldolesi e a tutti coloro che hanno reso possibile questo bellissimo progetto".