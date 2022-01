Una mossa repentina per derubarla fuori dal supermercato: ladri stanati dalle telecamere

Due stranieri di origine nordafricana sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per furto aggravato in concorso, avvenuto un paio di settimane ai dann di una forlivese che aveva lasciato temporaneamente incustodita la borsa in auto mentre stava sistemando la spesa. Il fatto è avvenuto all’esterno di un supermercato cittadino. L’identificazione degli autori è passata attraverso la visione delle immagini del circuito di videosorveglianza che hanno permesso di ricostruire i fatti.

Mentre uno dei due soggetti attendeva in auto, l’altro è sceso è con mossa repentina si è impossessato della borsa approfittando della distrazione della donna. Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno riconosciuto l’autore materiale del furto poiché recentemente individuato quale autore di analoghi episodi, mentre per l’identificazione del complice è stato determinante l’accertamento sul modello e colore del mezzo usato per la fuga e la successiva estrapolazione della targa attraverso altri sistemi di sicurezza.