Una mostra per raccontare la fabbrica e le lavoratrici: si cercano foto delle operaie dell'Ex Calzaturificio Battistini

Il Comitato Scarpe Spaiate, insieme a Cgil, Cisl e Uil, sta cercando foto che ritraggano le Operaie dell’Ex Battistini, Calzaturificio Trento, attivo fino agli anni ’80 nel complesso tra via Paradiso e via Fossato Vecchio a Forlì, dove oggi c’è la Piazzetta delle Operaie e la sede del Comitato. Il materiale raccolto sarà destinato alla realizzazione di un’esposizione fotografica, allestita proprio nella Piazzetta delle Operaie, e visibile al pubblico dal 2 al 4 dicembre, dalle 10 alle 18.

Si tratta, viene spiegato, di "un’iniziativa pensata per ricordare il calzaturificio forlivese e le dipendenti della Battistini, che nel corso degli anni vissero importanti cambiamenti sociali e anche battaglie sindacali per i diritti di lavoratori e lavoratrici. La mostra fotografica è uno strumento per raccontare il passato della fabbrica anche alle generazioni più giovani. Il Comitato Scarpe Spaiate, Cgil, Cisl e Uil, le istituzioni e le realtà territoriali che hanno collaborato a questo progetto, chiedono alla popolazione un aiuto per la realizzazione dell’esposizione, invitando la cittadinanza a mettere a disposizione una o più foto di famiglia per la mostra “Il volto delle Operaie”".

La raccolta delle foto proseguirà fino al 19 novembre, compreso; nel retro di ogni foto, oltre ad un numero di cellulare, va indicato nome e cognome della signora ritratta nella foto e l'indicazione del periodo in cui prestò la sua opera all’ex Battistini. "Chiediamo agli interessati di consegnare le foto entro il 19 novembre nella sede della Cgil di Forlì (Via Pelacano 7), in orario d'ufficio dal lunedì al sabato mattina; il sabato pomeriggio la consegna potrà avvenire dalle 16 alle 19 al negozio 'Le Cornici' (Via Palazzola 19c) - viene comunicato -. Le foto saranno duplicate ai fini della mostra, e gli originali resi disponibili per la restituzione nello stesso luogo dove consegnate a partire dal 5 dicembre".

L'inaugurazione, a cui la cittadinanza è invitata, si terrà il 2 dicembre alle ore 11,30 nella Piazzetta delle Operaie e sarà preceduta dal convegno "Gap Salariale di Ieri e di Oggi", che avrà inizio alle 9.30, nella sede dell'Archivio di Stato, in via Dei Gerolimini 6. "Rinnoviamo l’invito a mettere a disposizione foto, che ritraggono le lavoratrici dell’Ex Battistini, ai fini della mostra, e speriamo in una nutrita partecipazione, affinché questa iniziativa sia un momento di condivisione tra coloro che conservano ricordi della fabbrica e chi non conosce il passato dell’attuale Piazzetta delle Operaie - l'appello della Cgil -. Per avere aggiornamenti sull’iniziativa e inviare domande, vi invitiamo a seguire Chil Forlì su Facebook e Instagram".