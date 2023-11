"Una noce magica" per sostenere le tante attività dedicate a persone con Alzheimer e Parkinson

Da Lunedì 20 novembre e fino al 24 dicembre torna la grande raccolta fondi della Rete Magica, "Una noce magica". Giunta alla sua quarta edizione, rappresenta per l’associazione uno strumento indispensabile per sostenere le tante attività dedicate a persone con Alzheimer e Parkinson e ai loro famigliari. Sono infatti sempre più numerose le richieste che giungono quotidianamente all’associazione, sia dalle persone con la patologia che dai famigliari. L’associazione ha compiuto in questo 2023, i suoi primi 15 anni di attività: 15 anni in cui è cresciuta con la cittadinanza forlivese, meldolese e non solo, in cui si sono poste tante sfide egregiamente accolte e condivise, con l’obiettivo sempre presente e vivo di rendere migliore la vita delle persone colpite dalle patologie di Parkinson e Alzheimer e delle loro famiglie.

"Un’attenzione crescente, negli ultimi anni, è andata al prezioso ruolo dei volontari che ogni giorno operano silenziosamente per queste persone, oltreché al ruolo della prevenzione e della domiciliarità. Si è allargata sempre più la Rete di enti e servizi che La Rete Magica ha coinvolto sul territorio per sensibilizzare sulle tematiche legate alle patologie e ad un invecchiamento sano ed attivo - viene illustrato -. Le sfide che ci attendono sono ancora tante ed é proprio grazie all’aiuto di ognuno dei suoi sostenitori che l’associazione può accoglierle ed affrontarle serenamente". Nela sede di Forlì (Via Curiel 51), alla sede di Meldola (via Roma 3) si potrà ricevere in dono, a fronte di una donazione minima di 10 euro, un sacchetto di Noci Biologiche, provenienti dalle Aziende Agricole forlivesi "Campana Claudio" e "Fabbri Denis". Tanti gli esercenti a Forlì e nel territorio di Meldola, che hanno deciso di aderire all’iniziativa ospitando gli eleganti espositori delle Noci Magiche e diventando piccoli “ambasciatori” sul territorio dell’immagine positiva e dell’impegno di cura che contraddistingue l’associazione.

Oltre a questa modalità di donazione in contanti, la campagna “Una noce magica” si svolgerà, parallelamente, anche online, con la duplice possibilità del ritiro presso la sede o di ricevere le 'noci magiche' al proprio domicilio, se residenti nel Comune di Forlì. Per inaugurare questa preziosa occasione di solidarietà, sono previsti due eventi di lancio della campagna: il primo venerdì a Forlì nel cortile del Centro Commerciale Curiel e il giorno successivo a Meldola, in via Roma 3 (sotto la residenza comunale), entrambe in orario dalle 9.30 alle 11.30.