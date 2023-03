Una notte di lavori: chiudono in modalità alternata i caselli di Forlì, Cesena nord e Cesena

Lavori di manutenzione della segnaletica verticale sul tratto forlivese e cesenate dell'A14 Bologna-Taranto. Dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì saranno chiusi, in modalità alternata, i caselli di Forlì, Cesena nord e Cesena, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona. In alternativa Autostrade per l'italia consiglia di prendere l'A14 dai caselli di Cesena nord o Faenza per la chiusura dell'entrata di Forlì; di Cesena o Forlì per la chiusura dell'entrata di Cesena nord; mentre per la chiusura dell'entrata di Cesena sono suggeriti gli ingressi di Cesena nord o Valle del Rubicone.