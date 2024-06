"Una nuova casa per la cultura di Forlì": la nuova vita di Palazzo Romagnoli con la biblioteca Saffi

Il sindaco Gian Luca Zattini ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il rendering di come sarà la biblioteca Saffi quando troverà casa all'interno di Palazzo Romagnoli. Palazzo del Merenda infatti sarà oggetto di lavori di riqualificazione, finanziati dal Pnrr, che dovranno concludersi entro giugno 2026. All'interno di Palazzo Romagnoli troveranno spazio circa 60mila libri, che saranno distribuiti su tre piani: la biblioteca per i bimbi al piano terra, a salire quella per i ragazzi e adulti. La superficie complessiva sarà di circa 2mila metri quadrati.

Il primo cittadino parla di "ambienti moderni con arredi confortevoli e di qualità, che offriranno nuovi servizi, spazi accoglienti di incontro e connessione tra i cittadini. Perché la biblioteca non è solo un luogo dove si fa cultura, ma è prima di tutto un presidio di comunità, in cui condividere idee e stare insieme". Nelle immagini si può prendere visione del design che caratterizzerà la nuova biblioteca, con poltrone colorate ed arredi moderni. Inoltre spazi per consultare riviste o leggere libri. "Sarà un centro di aggregazione rivolto alle famiglie, agli studenti e alla cittadinanza intera - sottolinea Zattini -. Palazzo Romagnoli manterrà la sua identità, ma avrà una nuova veste e una nuova funzione, entrando nel cuore di chi deciderà di viverlo quotidianamente. Una nuova casa per la cultura di Forlì".