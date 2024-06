Una nuova donazione per la Fumettoteca Nazionale

Sempre più vigorosa e propositiva la dinamica attività della Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub, eccellenza culturale e sociale di Forlì esclusiva in Italia riconosciuta in tutta la nazione. "La Fumettoteca Nazionale - precisa il Direttore fumettotecario GianLuca Umiliacchi - prosegue il proprio percorso con ferrea volontà e molta determinazione, importante il ruolo sociale e culturale, territoriale e nazionale, che negli anni ha svolto ed è in grado di svolgere. Valido riscontro, a questo merito, vanno le continue donazioni ricevute da tutta Italia, ed estero, in un contesto di solidarietà che ha portato il quantitativo di fumetti posseduto ad oltre 50.000 pezzi. Le donazioni di questo inizio mese vanno dall'invio da Roma con scatoloni da parte dei fratelli Domenico e Michele D'Apote, alla loro ben quarta donazione oramai formata da migliaia di fumetti, sommate alle collezioni del giovane forlivese Simone Giottoli e dell'amico Lorenzo Sanbiase. La buona cultura è strumento di crescita nella partecipazione attiva dei giovani e dei cittadini, azione di sviluppo della loro creatività e per la propria comunità." Alcuni dati concreti dell'attività, ben 2.442 eventi generali proposti quali manifestazioni, iniziative e attività esclusive con un riscontro di 522.408 presenze e partecipazioni di pubblico, in persona e online. Lo Staff Fumettoteca non manca di ringraziare nuovamente tutti i donatori, attuali, precedenti e futuri, avvisando tutti coloro che fossero interessati a donazioni fumettistiche, di qualsiasi formato, contenuto, periodo e condizioni, di contattarla per informazioni e chiarimenti via Curiel 51, 3393085390 (orario 10/18), fumettoteca@fanzineitaliane.it

La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle', con sede a Forlì in via Curiel 51, ha dimostrato una resistenza e costanza nel 'vivere e far vivere' alla comunità una cultura robusta, duratura e positiva. Fin dal primo giorno della sua inaugurazione non sono mai cessate le donazioni, un costante susseguirsi di molteplici donazioni in kind, provenienti da tutta Italia, formando un ampio ed unico parco fumettistico da proporre al pubblico negli angusti spazi della dinamica 'Biblioteca dei Fumetti', anche grazie al supporto del Comune di Forlì. Il notevole ed interessate quantitativo fumettistico, unico nel suo genere, forte di una professionalità concreta gestita in veste di volontariato da semplici appassionati ed esperti del settore, da anni è in grado di donare al pubblico un perfetto esempio di competenza e serietà. Filo conduttore dell'intensa attività di volontariato che da 14 anni con energia vengono poste in campo nella città forlivese, e rivolte a tutta la nazione, ad opera della Associazione Culturale di Volontariato propone una cultura gratuita per il popolo, come gratuiti sono tutti i servizi, a dimostrazione come la vera cultura non va in cerca di fama o soldo. Il corposo il Calendario annuale di eventi ed iniziative che la Fumettoteca Nazionale promuove con proposte esclusive ed innovative nel proseguimento di un percorso sempre più vitale e dinamico sono un'offerta di energica culturale articolata, di professionalità e serietà che ben dimostra come questa realtà non sia semplice valore aggiunto per Forlì ma, bensì, ciò che fa la differenza.

Ricordiamo che l'immenso lavoro richiesto per questa valida realtà unica a livello nazionale è realizzato dai componenti dello Staff Fumettoteca Nazionale esclusivamente come volontariato e senza contributi economici. Si tratta di un arricchimento, senza dubbio, con prodotti in grado di incentivare le nuove generazioni e far nascere l'interesse dei giovani ai fumetti e ai temi sociali. L'organizzazione fumettistica suscita coinvolgimento e soddisfazione, con un costante aumento di partecipazione da parte dei giovani e giovanissimi, oltre ad essere anche un punto di riferimento per gli anziani appassionati. Un Social Community Hub di valore intergenerazionale come poche, una risorsa aggregativa, ludica ed educativa per i ragazzi, i giovani e gli adulti, luogo di studio e di incontro, spazio di interesse pubblico aperto e cooperativo per fare Rete con Associazioni, Comitati di Quartiere, Cooperative Sociali e scuole. Solido contesto sociale e culturale che con la consolidata Rete collaborativa e partecipativa formata dalla Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi, l'Associazione Culturale 4Live e la Gemellata Fumettomania Factory APS da Barcellona P.G. Messina, ha la possibilità esclusiva di concretizzare attività per nuove relazioni sociali e reti di socializzazione, grazie alla 'Biblioteca dei Fumetti', gratuitamente aperta, su richiesta, anche quando le altre biblioteche sono chiuse, disponibile con tutti i suoi servizi gratuiti per gli interessati, dalle consultazioni alle ricerche fino al supporto con assistenza esterna a Tesi di laurea.