Una nuova fermata autobus: via ai lavori a Panighina, "completiamo la rigenerazione dell'area"

Sono iniziati i lavori di realizzazione del marciapiede e della piazzola di sosta per autobus lungo la via Emilia, in località Panighina. "I lavori completeranno la rigenerazione dell'area, per tutto il tratto dall'ex Mercatone Uno alla rotatoria e saranno realizzati dalla ditta Romagnola Strade, in virtù di un accordo del Piano Operativo Comunale e con la compartecipazione economica del Comune", spiega la sindaca Gessica Allegni. Per tutta la durata di allestimento del cantiere le carreggiate saranno ridotte, saranno istituiti divieto di sosta e di fermata e limite massimo di velocità fissato a 30 chilometri orari. I pedoni e i velocipedi dovranno transitare sulla pista ciclo-pedonale presente sul lato opposto della strada. I lavori termineranno tra fine settembre e ottobre.