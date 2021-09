Una nuova figura a sostegno delle persone bisognose: a Bertinoro debutta l'"operatore di territorio"

Si tratta, informa l'amministrazione comunale, "di un servizio innovativo per il nostro territorio che si colloca nell’ambito degli interventi per favorire la permanenza nel proprio domicilio delle persone fragili"

Una nuova figura che ha l'obiettivo di contrastarne l’isolamento e la solitudine, sostenendo ed attivando le reti sociali e relazionali nell’ambito della comunità territoriale. Ha fatto il suo debutto a Bertinoro l'"operatore di territorio", rivolto a persone anziane, disabili adulti/ minori e a famiglie vulnerabili. Si tratta, informa l'amministrazione comunale, "di un servizio innovativo per il nostro territorio che si colloca nell’ambito degli interventi per favorire la permanenza nel proprio domicilio delle persone fragili e dedicare una maggiore attenzione a quei nuclei che, anche a seguit dell’emergenza sanitaria, hanno visto limitarsi la loro capacità di movimento e di relazione".

Promosso dal Comune e attivato con operatori della cooperativa Cad, questa progetto ha come finalità quella di individuare e monitorare situazioni di difficoltà e di solitudine delle persone anziane o in condizioni di disabilità o disagio psichico ed emotivo, fornire aiuto per affrontare problemi legati alla quotidianità a carattere occasionale o temporaneo; facilitare l'accesso ai servizi pubblici e privati, attraverso la diffusione delle informazioni e le opportunità presenti sul territorio; supportare l’utenza nelle pratiche amministrative con le varie associazioni sindacali o negli enti.

L’operatore può svolgere diverse attività: dal ritiro dei farmaci o referti medici, al contatto telefonico e attività di socializzazione, a commissioni varie negli uffici pubblici, per cambio utenze, per alimentari, fino al supporto alla visita domiciliare con l’assistente sociale o al supporto all’igiene personale. Sono presenti due operatrici: una specializzate per l’area minori ed adulti fragili, l’altra per l’area anziani e coordinate dalle assistenti sociali territoriali.