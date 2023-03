Una nuova figura nella struttura per anziani "Residenza della città": una psicologa esperta di invecchiamento

All'interno della struttura "Residenza della città", ospitata all’interno dello storico palazzo Prati, in Corso Armando Diaz, inaugurata nel 2019, è stata introdotta la figura dello psicologo esperto in invecchiamento. "In collaborazione con la Fondazione Privata Istituto Prati è stata voluta questa figura non solo per offrire agli ospiti attività di stimolazione cognitiva ma anche come supporto individuale agli anziani e ai familiari sui temi legati all’anzianità", viene spiegato. La presenza settimanale della dottoressa Fausta Martino, incaricata a ricoprire questo ruolo, sarà un servizio offerto a tutti gli ospiti del centro diurno e della Rsa su base volontaria.