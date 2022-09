"Una nuova inedita eredità nel patrimonio nazionale": nasce a Bertinoro il Premio Letterario "Dante Arfelli"

La casa editrice Readerforblind, con il patrocinio del Comune di Bertinoro, istituisce il Premio Letterario "Dante Arfelli". Dedicato alla figura di un importante scrittore italiano, definito l'Albert Camus italiano, nato a Bertinoro e riscoperto dalla casa editrice di Ladispoli Readerforblind, il premio, diretto ad autori italiani e stranieri, si articola in due categorie distinte, romanzi editi e romanzi inediti. La giuria si compone, ogni anno, di direttori editoriali nazionali, scrittori, giornalisti e da una selezione di personalità culturali locali scelte, annualmente, dal Comune di Bertinoro. La presidenza della giuria è assegnata a Fiorangela Arfelli.

"Ringrazio per l'incarico prestigioso affidatomi il Comune di Bertinoro, il sindaco Gessica Allegni e l'assessore alla Cultura Sara

Londrillo - esordisce Arfelli -. Sostenuta dalla profonda convinzione che attraverso l'opera di Dante Arfelli, scrittore emblematico del Novecento, si possano riannodare, nell'animarsi del mondo attorno, nodi comuni all'esistenza umana di tutti i tempi, la voce di una letteratura che parla agli universali, per aprirsi alla comprensione del futuro. Un futuro aperto al dubbio e alla critica della forma che ha preso il mondo a cui siamo abituati. Un futuro in cui abbia senso un viaggio che ha come scopo l'andare, andare là dove altro ci può essere, altro si può scoprire. L'approdo è questo Premio Letterario Nazionale Dante Arfelli, una nuova inedita eredità nel patrimonio nazionale".

"Siamo veramente soddisfatti della proposta di Readerforblind per l'istituzione del Premio Letterario a nome di Dante Arfelli - sono le parole dell'assessore Londrillo -. E' un'occasione per ricordare l'autore per tanto tempo sottovalutato e a tratti dimenticato, rilanciando così la sua opera. Crediamo fortemente in questo progetto letterario rivolto a nuovi scrittori, con la speranza che le loro opere prime siano un potente strumento contemporaneo così come furono "I Superflui" di Arfelli". "Ci auguriamo che il concorso possa consacrare nuovi autori nel panorama nazionale - aggiunge il sindaco Allegni -. Siamo pronti ad accogliere il Premio che dà lustro alla nostra Città sotto la veste letteraria. Bertinoro diede i natali a Dante Arfelli e ne custodisce il Fondo con opere inedite: è il luogo ideale nel giorno della sua nascita, 5 marzo, per la premiazione che sarà la prima tappa di un lungo percorso per gli scrittori ed evocativo dell'autore". Le opere dovranno pervenire entro la data del 1 dicembre. La premiazione avverrà il 5 marzo nel Municipio del Comune di Bertinoro. Il bando completo si trova sul sito: https://www.premiodantearfelli.it/.