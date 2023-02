Una nuova mensa scolastica per Castrocaro: aggiudicato bando Pnrr da oltre 500mila euro

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole è stato ammesso al Bando Pnrr del Ministero dell'Istruzione e del Merito per la realizzazione di una nuova mensa scolastica: un finanziamento di oltre 500 mila euro ufficializzato il 25 gennaio scorso. La candidatura del progetto, la prima della Giunta Billi, era stata avanzata nell'agosto 2022, a soli due mesi dalle elezioni comunali, e prevede la costruzione di una struttura di 270 mq a servizio dell'intero polo scolastico. Contestualmente all'opera, ma a carico del Comune, sono previsti anche i collegamenti esterni protetti fra tutti gli edifici del polo, per consentire lo spostamento degli alunni al coperto. La struttura, che dovrebbe sorgere accanto alla Scuola dell'Infanzia, rientra nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici approvato dalla nuova amministrazione e dovrà essere realizzata entro il 2026 secondo il cronoprogramma collegato alla concessione di fondi PNRR.

"È andato a segno il primo bando Pnrr al quale ha partecipato la nuova Giunta. Fin dal primo giorno del mandato ci stiamo impegnando per risolvere numerose criticità, a cominciare dalla palestra, ma senza rinunciare alla ricerca di ulteriori opportunità economiche per migliorare la qualità dei servizi destinati ai nostri cittadini - commenta il sindaco Francesco Billi, insediatosi da otto mesi -. Abbiamo un polo invidiabile che deve essere mantenuto al passo con i tempi nell'interesse della comunità scolastica e delle famiglie. Questo finanziamento ci consentirà di realizzare una nuova struttura garantendo in prospettiva spazi adeguati per un eventuale sviluppo e ampliamento dei servizi. In altre parole, un domani, la nuova mensa potrebbe servire le scuole materna, primaria e secondaria assicurando locali e standard aggiornati. Al di là della scadenza del 2026 i bandi Pnrr impongono tempistiche e procedure intermedie che sembrano ignorare le difficoltà oggettive dei piccoli e medi Comuni, ma continueremo a fare il possibile per intercettare finanziamenti utili al miglioramento del patrimonio comunale".