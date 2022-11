Una nuova settimana di verifiche con l'autovelox: tra le strade controllate anche Tangenziale, Ravegnana e Cervese

Proseguiranno anche la prossima settimana i controlli della polizia locale di Forlì contro gli eccessi di velocità nelle strade del nostro territorio. Gli agenti controlleranno con l'autovelox, nella settimana dal 7 al 12 novembre, le seguenti strade: lunedì via Lughese, viale Bologna e via del Canale, martedì la Tangenziale e via del Partigiano, giovedì la Ravegnana e venerdì via Zampeschi, via Monda e viale dell'Appennino. Chiuderanno i controlli via Cervese e via Firenze, dove l'autovelox mobile sarà presente sabato 12 novembre