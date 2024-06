Una nuova vita per la storica Loggia della Beccheria. Parte una campagna di raccolta fondi

Una ricetta molto gustosa ed equilibrata si potrà trovare tra i banchetti della Festa Artusiana. Niente uova o farina questa volta! Spazi, idee e attività sono gli ingredienti principali del processo di rigenerazione avviato per la Loggia della Beccheria di Piazza Pompilio a Forlimpopoli. A fine settembre avranno inizio i lavori di riqualificazione dello storico edificio che si trova tra Piazza Pompilio e Piazza Trieste, in aderenza all’iconica Rocca. L’edificio porticato, un tempo utilizzato per la macellazione delle carni, oggi è impiegato da alcuni uffici comunali (tra cui l'anagrafe). A seguito dei lavori, gli spazi della Loggia ospiteranno importanti attività culturali e gastronomiche che fungeranno da attrattori di questo “centro nel centro”.

Il progetto di Rigenerazione e Rifunzionalizzazione della Loggia Beccheria è cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito del Bando Rigenerazione Urbana 2021 e risponde alla richiesta di inserimento di opere d’arte nella realizzazione di interventi di rigenerazione urbana di edifici pubblici prevista dalla legge urbanistica regionale. La campagna di crowdfunding che il Comune intende mettere in campo è pensata come prosieguo del contest creativo denominato “Loggia Beccheria: l’arte si fa spazio” che si è conclusa lo scorso anno. Durante questo contest sono stati premiati alcuni studenti del Liceo Artistico Musicale "Antonio Canova" di Forlì che, grazie ai fondi raccolti, realizzeranno e installeranno le loro opere d'arte negli spazi vicino alla Loggia della Beccheria.

Per partecipare alla campagna di crowdfunding si può aderire con alcune semplici azioni. Nel dettaglio, è possibile proporre idee sul progetto scrivendo una mail a governodelterritorio@comune.forlimpoli.fc.it; oppure fare una donazione (seguendo le istruzioni presenti sul sito https://forlimpopoli.comune-online.it/web/pagamenti/altre-tipologie-di-entrata?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=58904, mettendo come causale della donazione “Loggia Beccheria”).