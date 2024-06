Una nuova volontaria entra nell’assetto della Associazione Dino Amadori: la lughese Monica Burattoni

Nell’Associazione Dino Amadori entra Monica Burattoni Diplomata in assistenza per le comunità infantili: avrà l’incarico di volontaria per la gestione delle pubbliche relazioni e gli aspetti organizzativi e di segreteria. Monica vive a Lugo e ha conosciuto il Prof Amadori circa dieci anni fa, quasi casualmente, in occasione di una conferenza che riguardava l’assistenza sanitaria per le fasce più deboli, e i risvolti della rete di welfare, necessaria per la loro assistenza sanitaria ( ove mio padre era relatore: un evento tenutosi nella città di Lugo di Romagna), e da quel giorno i rapporti di amicizia e professionali si sono consolidati sino alla scomparsa del Prof.

Monica curerà in particolare la comunicazione dell’Associazione e le nostre pagine social e svolgerà l’attività sempre più intensa, nella segreteria della Associazione per l’organizzazione delle nostre iniziative e per collaborare per eventi e convegni volti alla sensibilizzazione e divulgazione sui valori medici etici e sanitari cui ci ispiriamo: quelli del Prof. Amadori. È Esperta in comunicazione e attenta all’aiuto per le fasce più deboli e sarà fondamentale per il prosieguo della nostra attività.

“Vada il nostro benvenuto e ringraziamento a Monica Burattoni , che in qualità di volontaria conferma l’interesse del nostro territorio e di quello di tutta la Romagna alla nostra realtà un’interesse di tante amiche ed amici che si uniscono a noi per ricordare e consegnare a tutti il ricordo eterno di mio padre, il Prof. Dino Amadori”.