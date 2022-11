Una palestra pensata per gli universitari e non solo: nello storico edificio debutta Alma Gym Forlì

Si chiama "Alma Gym" ed è il primo presidio sportivo universitario a gestione diretta del Cusb a Forli ed aperto alla comunità universitaria e alla cittadinanza. situata all’interno della Residenza Universitaria Er.Go, nello storico edificio di via Sassi, la nuova palestra rappresenta un ulteriore servizio dell’Alma Mater a supporto della propria comunità, un luogo ideale per conciliare studio, sport e voglia di stare insieme, ma anche un moderno centro fitness con macchinari e professionalità all’avanguardia aperto al territorio.

"L’investimento, che si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione che vede l’Università di Bologna e il Cusb lavorare insieme anche nelle sedi della Romagna per migliorare spazi e gestione degli impianti sportivi, vuole favorire una migliore qualità della vita sia per la comunità dell’Alma Mater che per le comunità cittadine in cui operiamo e in tal modo accrescere le occasioni di socialità, di incontro autentico e di inclusione - sono le parole del rettore Giovanni Molari -. Tale azione realizza infatti, in concreto, due dei principi fondamentali che contraddistinguono la nostra visione dell’Ateneo: l’incremento della responsabilità sociale in tutte le attività che svolgiamo e l’applicazione in ogni ambito dei principi di equità, sostenibilità, inclusione e rispetto delle diversità".

"Siamo molto felici di ospitare questa palestra a servizio di tutta la comunità studentesca di Forlì - ha affermato Patrizia Mondin, direttrice di Er.Go -. Ci piace che gli spazi delle residenze di Er.Go siano fruiti non solo dagli studenti assegnatari di posto alloggio e grazie ad una fattiva collaborazione tra Università ed Er.Go è possibile valorizzare al meglio i servizi per gli studenti. Così nella residenza Sassi Masini sia la palestra, sia le sale studio al piano terra sono aperte a tutte le studentesse e gli studenti del Campus".

La palestra

Realizzata col supporto di Er.Go. (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori) e la collaborazione dei partner storici dell’Ateneo (Macron, Technogym e Matteiplast) viene aperta una struttura di oltre 200 metri quadrati, facilmente accessibile dal Campus di Forlì sia in bicicletta che a piedi. Alma Gym Forlì comprende una sala attrezzi con macchinari Technogym di ultima generazione (macchine cardio, macchine isotoniche, castello per l’allenamento, macchine per esercizi multifunzione, zona libera per pesistica e allenamento funzionale), spogliatoi, oltre al servizio wifi per gli studenti della residenza.

Aperta tutti i giorni dal lunedì alla domenica, propone a tutti gli iscritti un servizio di Personal Trainer con istruttori qualificati e laureati in Scienze Motorie che creeranno programmi di allenamento personalizzati sulla base delle esigenze e degli obiettivi di ognuno. Alma Gym Forlì potrà ospitare i tirocinanti dei Corso di Scienze delle attività Motorie e Sportive. Sono già in definizione diversi progetti in collaborazione con Serinar, Er.Go. e il Campus di Forlì per promuovere i servizi universitari, l’attività motoria e le buone pratiche legate a salute e benessere già a partire dalle classi 5 delle superiori. Per info sugli orari, le tariffe e modalità di abbonamento: https://cusb.unibo.it/it/servizi-e-impianti/alma-gym-forli