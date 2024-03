Una Pasqua all'insegna della solidarietà: torna la "Colomba di pace" di Emergency

Da giovedì 21 a domenica 24 marzo, Emergency sarà presente a Forlì, Cesena e in oltre 200 piazze italiane con la sua “Colomba di Pace”. L’iniziativa è pensata per chi vuole donare un simbolo di pace ad amici e familiari o farsi un regalo in occasione delle festività pasquali, sostenendo l’impegno di Emergency per il diritto alla cura e i suoi ospedali e ambulatori in Italia e nei Paesi in cui opera, come Afghanistan, Eritrea, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Uganda. La “Colomba di Pace” di Emergency, dal peso di un chilo, è prodotta da Vergani, storico marchio della tradizione dolciaria italiana e milanese, e contiene solo ingredienti di eccellenza, tra cui profumate scorze d’arancia candite, impasto a base di lievito naturale, farina di grano tenero, mandorle intere, miele e uova da galline allevate a terra.

Il dolce pasquale, venduto nelle shopper Emergency create appositamente per la Pasqua 2024, ha un costo di 20 euro e il suo acquisto permetterà di garantire cure gratuite e di alta qualità nei progetti di Emergency per le vittime di guerre e povertà. La “Colomba di Pace” sarà venduta in piazza dalle volontarie e dai volontari dell’Associazione in moltissime città italiane e sarà disponibile anche negli Info Point di Emergency a Roma, Torino e Genova. Nell’area territoriale in cui opera il gruppo Emergency di Forlì-Cesena, la “Colomba di Pace” si potrà trovare il 22 marzo a Cesenatico, via Milano angolo via della Repubblica (area mercato) dalle 9.30 alle 13, all'ospedale Morgagni-Pierantoni (area “Piazza”) dalle 10 alle 14; mentre il 23 marzo a Piazza Saffi il 22 dalle 9.30 alle 13 e il 23 marzo dalle 15 alle 18.

Sarà possibile acquistarla a Cesena alla Galleria Urtoller il 23 marzo dalle 9.30 alle 18, mentre a Forlì in Corso Garibaldi 142 (sede di Emergency) il 24 marzo dalle 9.30 alle 12.30 Sarà possibile acquistare il dolce caratteristico di Pasqua anche online sul sito https://shop.emergency.it/ dove, in più, sarà possibile trovare in vendita anche altri dolci pasquali. Per conoscere tutte le piazze nelle quali poter acquistare la “Colomba di Pace” si può consultare il sito: https://www.emergency.it/colomba/. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Yertha 335 5869825 (anche con un WhatsApp) forli-cesena@volontari.emergency.it