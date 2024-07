Una pesca di oltre mezzo chilo: 'premiazione' a San Martino in Villafranca

Nel corso di Pesche in Festa, la sagra promossa dalla Pro Loco San Martèn che si è svolta dal 18 al 21 luglio 2924 per valorizzare una delle coltivazione più importanti della Romagna, si è tenuto un concorso per individuare la pesca più grossa. Alla competizione hanno partecipato le Aziende agricole 'Ravaioli Davide' (già vincitrice del concorso dedicato alla pesca più buona) e 'Fratelli Villa', entrambe operanti lungo la via Lughese in territorio forlivese, ed è stata quest'ultima ad aggiudicarsi il premio con un frutto che pesava oltre mezzo chilo (precisamente 5 etti e 14 grammi). A ritirare la targa del concorso dalle mani di Patrizia Carpi e Andrea Ferrini, rispettivamente presidente e vicepresidente della Pro Loco San Martèn, del metereologo Antonio Frigioni e di Gabriele Zelli, è stato Giancarlo (Carlo) Villa.



Durante il corso della manifestazione sono state più volte ricordate le qualità della pesca, un frutto che viene consigliato a tutti per il basso indice glicemico e la scarsa presenza di grassi. Inoltre una pesca è ricca di acqua, circa l'85% del suo peso, e fornisce all'organismo una buona quantità di sali minerali, come fosforo, potassio e calcio.