"Una pista che unisce": gemellaggio su due ruote per tra il liceo Morgagni" e l'alberghiero "Artusi"

Si è tenuta mercoledì la prima parte della sesta edizione della pedalata scolastica, per un “gemellaggio” tra i due Licei Scienze Umane di Forlì “G.B. Morgagni” e di Forlimpopoli “V. Carducci” . L’iniziativa è stata patrocinata da entrambi i Comuni. Grazie al Servizio Bike Sharing di “Forlì Mobilità Integrata”, gli studenti della Classe 3Du del Liceo “G.B. Morgagni” hanno pedalato insieme con il dirigente scolastico Marco Lega, i docenti Antonio Morgagni, C. Benedetti e F. Mori fino all’Istituto Alberghiero “Artusi” dove sono stati accolti dalla dirigente scolastica Mariella Pieri, dalla docente Monica Benini, dai suoi studenti e soprattutto con un buffet prodotto dalla scuola alberghiera.

"Il progetto annuale “Una pista che unisce” non è solo un’occasione di incontro tra Licei dello stesso indirizzo, è un momento di educazione stradale pratica, è un’iniziativa intesa a incentivare la “mobilità dolce” e valorizzare la pista ciclabile che collega i due Comuni - spiegano i docenti Morgagni e Benini -. Nella prima settimana di Maggio, sarà la volta delle classi 2Al e 2Bl del Liceo di Forlimpopoli a pedalare fino a Forlì, dove saranno accolti dal Liceo Classico con una presentazione della storia della statua di Icaro da parte degli studenti forlivesi, inoltre, grazie alla disponibilità scuola media Palmezzano, gli studenti saranno accompagnati per una visita agli storici mosaici del Museo del Volo".

Il Liceo Classico "ringrazia il Comune di Forlì per il patrocinio, l’ufficio di Forlì Mobilità Integrata per il noleggio biciclette e la consegna gratuita della Tessera utile per il noleggio urbano di biciclette in Bike Sharing, ringrazia la disponibilità della scuola media Palmezzano e l’associazione FIAB (Amici della bicicletta) per la sua utilissima collaborazione durante la pedalata".