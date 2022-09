Una raccolta fondi per corsi di psicomotricità funzionale nei bambini

Dopo il grande successo dell’anno scorso torna la seconda edizione di “Una Bici Per Tutti” organizzato dall'associazione "Un Due Tre Stella APS". Sabato 17 settembre, dalle ore 15 alle ore 18 (con eventuale recupero in caso di maltempo domenica 18), il Parco Cavarei (Via Bazzoli 8 – Forlì) ospiterà la seconda edizione di “Una Bici per Tutti”, organizzato dall’Associazione Un Due Tre Stella APS, con il Patrocinio del Comune di Forlì. Finalità dell’evento è quella di raccogliere fondi per finanziare corsi di psicomotricità funzionale per bimbi con disabilità col fine di aiutarli nello sviluppo della personalità e delle emozioni.

Saranno allestite diverse zone di gioco dove sarà possibile provare i nostri percorsi funzionali e psicomotori, si potranno provare anche i Giochi di Strada con Nonno Banter 57 o ascoltare con le favole e storie per tutti del Nonno Gianni, inoltre, verrà effettuato, gratuitamente, per tutti i bambini intervenuti, un corso di educazione stradale in collaborazione con la Polizia Municipale di Forlì, al termine del quale verranno consegnate le Bicipatenti

L’evento si terrà con la partecipazione di Matteo Montaguti, ex ciclista su strada e pista italiano. Professionista su strada dal 2008, ha vinto una tappa al Tour of the Alps 2017. Si è ufficialmente ritirato dal professionismo nel mese di ottobre del 2019. A fine manifestazione, ci sarà l’estrazione dei biglietti della lotteria, con fantastici premi, i biglietti sono già in vendita presso la sede dell’Associazione Un Due Tre Stella Aps, in Viale dell’Appennino n. 651, sarà comunque possibile acquistarli anche il giorno stesso presso il Parco Cavarei.

Entrata offerta libera e merenda gratis per tutti i bambini offerta da Pasticceria Amadori e Pasticceria La Pieve.

Per ulteriori informazioni mandare un messaggio whatsapp al numero 371 4698849 oppure una mail a aps123stella@gmail.com