"Una scelta etica e consapevole". Medici ed infermieri si confrontano sul vaccino anticovid

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì Cesena dà voce al punto di vista dell'esperto. "Mentre la campagna vaccinale contro il Covid 19 prosegue senza sosta all'interno dell'Ausl della Romagna, l'Ordine ha creato un momento formativo, rivolto a infermieri, medici e operatori sanitari che ha l'obiettivo di promuovere la strategia vaccinale grazie alla conoscenza di illustri esperti dell'ambito medico e legale", spiega il presidente, Marco Senni

Lunedì, dalle 15 alle 18 sarà possibile collegarsi tramite la piattaforma Zoom e partecipare al momento formativo che sarà occasione di apprendimento da una parte, ma anche di confronto dall'altra. Il corso vedrà un alternarsi di voci di esperti tra i quali il dottore Carlo Biagetti, infettivologo presso le malattie infettive dell'ospedale di Rimini, il professor Vittorio Sambri, direttore dell'unità operativa microbiologia del laboratorio unico di Pievesestina, il professor Venerino Poletti, direttore del dipartimento pneumotorace e malattie dell'apparato respiratorio dell'ospedale di Forlì e infine l'avvocato Barbieri esperto di diritto sanitario e bioetica. Il dibattito sarà moderato da un altro esperto del settore, il professor Claudio Vicini, direttore del dipartimento testa-collo dell'Ausl della Romagna sede di Forlì.

"Questo sarà un momento importante per coloro che vorranno partecipare, sia per approfondire temi quali il covid 19 e il vaccino, sia perché sarà occasione di confronto anche sugli aspetti etici e legali della vaccinazione - prosegue Senni -. L'Ordine è da sempre molto attivo sul fronte dell'offerta formativa e non è da meno in questo momento così particolare per la sanità locale e nazionale. Nelle prossime settimane un'occasione simile sarà riproposta alla cittadinanza della provincia Forlì-Cesena".