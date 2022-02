"Una scuola accogliente per tutti, basta mascherine": programmato un flash mob

E' stato organizzato per martedì pomeriggio alle 15, davanti al Provveditorato degli studi (viale Salinatore 24) un flash mob per chiedere "una scuola in presenza per tutti, l'abolizione totale del green pass e lo stop a mascherine e discriminazioni". "La scuola - si legge nel volantino che presenta le ragioni della manifestazione - deve tornare ad essere un luogo accogliente, dove la diversità viene rispettata e non un presidio sanitario. Tutto il mondo sta ripartendo su queste basi, facciamolo anche in Italia".