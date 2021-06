Una seconda vita per zaini e astucci: cartoleria organizza una raccolta solidale

Saranno raccolti zaini e astucci in buono stato da riutilizzare e mettere a disposizione, attraverso l'associazione, alle famiglie che necessitano di un aiuto

Una seconda vita per zaini e astucci. La cartoleria "Il Cubo" di via Marsiglio da Padova, nel quartiere Coriano di Forlì, ha organizzato un'iniziativa di solidarietà che si concluderà a settembre insieme all'Associazione Papa Giovanni XXIII. Saranno raccolti zaini e astucci in buono stato da riutilizzare e mettere a disposizione, attraverso l'associazione, alle famiglie che necessitano di un aiuto.