Una serata di pace e armonia alla Festa di Natale della scuola primaria Mellini

Nella cornice della scuola primaria Mellini, mercoledì si è svolta una festa di Natale indimenticabile che ha catturato il cuore di tutti i presenti. La scuola ha reso omaggio al periodo natalizio in modo unico, sottolineando il lavoro straordinario degli insegnanti e il legame speciale tra le famiglie e il corpo docente. Il tema della festa di Natale, la pace, ha aggiunto un tocco di serenità all'evento. "I bambini, guidati dalle maestre e dal maestro, hanno emozionato tutti i presenti con una marcia della pace, una dolce poesia e un canto natalizio - raccontano dall'associazione Genitori Scuola Mellini -. È stato un momento toccante che ha evidenziato l'attenzione della scuola verso valori importanti, trasmettendo un messaggio di armonia e unità".

Presente alla rappresentazione la dirigente Maria Teresa Luongo, che sottolineando "l'importanza di promuovere la pace in ogni aspetto della vita quotidiana". "Questa iniziativa aperta e inclusiva ha reso la festa di Natale un vero e proprio spettacolo poliedrico, dove i talenti dei bambini sono emersi in modi sorprendenti", spiegano i genitori. La serata si è conclusa in bellezza, con tutti i presenti che hanno potuto gustare un bicchiere di cioccolata calda e vin brûlé offerto dall’associazione die genitori.

"Questo gesto di generosità ha creato un momento di convivialità, rinforzando ulteriormente il senso di comunità che caratterizza la scuola Mellini. In definitiva, la festa di Natale alla scuola primaria Mellini è stata un'esperienza magica, dove il calore umano, la collaborazione e la celebrazione dei valori fondamentali hanno reso l'evento indimenticabile per tutti coloro che vi hanno partecipato", concludono dall'associazione.