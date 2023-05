Una serata in teatro per raccogliere fondi da destinare agli alluvionati

Domenica sera il Teatro Dragoni ha ospitato "After Juliet", spettacolo promosso da Proloco Città di Meldola in collaborazione con la Scuola di Teatro La Filarmonica di Magliano e il Comune di Meldola. La serata è stata una occasione per ritrovarsi e per raccogliere fondi da destinare all'emergenza alluvione che ha colpito la nostra Città. Grazie alla generosità di tutte le persone presenti sono stati raccolti oltre 1200 euro. Il Sindaco Roberto Cavallucci nel ringraziare tutti i volontari di Proloco Città di Meldola e il Presidente Omar Selvi, ha sottolineato l'eccezionalità della nostra comunità che in questi giorni ha saputo dare prova di una straordinaria mobilitazione: volontari, Protezione Civile, Caritas, Scout, Associazioni, Polizia Locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, operai di ditte specializzate, attività economiche del territorio, tanti giovani con il sorriso, personale del Comune hanno saputo unire le forze per aiutare chi aveva bisogno.