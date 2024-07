Una serata magica alla Rocca di Bertinoro: in 1250 al concerto di Goran Bregovic e The Wedding Funeral Band

Goran Bregovic e The Wedding Funeral Band hanno regalato una serata magica alle 1250 persone che martedì sera hanno assistito al concerto nel giardino della Rocca di Bertinoro. Con la radici nei Balcani, di cui è originario, e la mente nel Ventunesimo Secolo, le composizioni di Goran Bregovic mescolano le sonorità di una fanfara tzigana, le polifonie tradizionali bulgare, una chitarra elettrica e percussioni tradizionali con delle accentuazioni rock, dando vita ad una musica che lo spettatore sembra istintivamente di riconoscere e alla quale il corpo difficilmente sa resistere. Uno spettacolo completo, pieno, forte e divertente, che ha regalato al pubblico un’esperienza live carica di energia e dinamismo.

"Un appuntamento che credo resterà nella storia del nostro borgo - afferma la sindaca Gessica Allegni -. Con i suoi ritmi inconfondibili ci ha fatto ballare tutta la sera. Ancora una volta ci tengo a ribadire l'importanza della cultura che non è un elemento di decoro in un programma amministrativo ma è un elemento fondamentale di crescita e di sviluppo del territorio ed è giusto che i comuni la sostengano. Questo stiamo facendo con Fondazione Entroterre che ringrazio per l'organizzazione dell'evento. Un ringraziamento che rivolgo anche all'assessora alla Cultura e Turismo Sara Londrillo che come me crede fortemente nell'importanza della cultura, allo staff del Ufficio Turistico Bertinoro, ai volontari del Comitato gemellaggi e agli sponsor ufficiali di Bertinoro Estate".

Goran Bregovic nasce a bosnico il 22 marzo 1950. Incomincia la sua carriera musicale nel 1966 come bassista in una rock band locale chiamata Bestije. Dopo alcuni anni passati a suonare con altri gruppi, forma nel 1974 i Bijelo Dugme, una delle band più importanti e significative del Paese fino alla rottura, avvenuta nel 1988.Compone la prima colonna sonora nel 1978 per il film di Mica Milosevic “Nije Nego”, ma la sua collaborazione più prolifica è quella con Emir Kusturika, per il quale realizza le musiche di “Dom Za Vesanje”(1989), “Arizona Dream” (1993) e “Underground” (1995). Nel 1996 realizza invece l’album solista P.S. a cui fanno seguito Ederlezi, del 1999 e Songbook del 2000. Nel 2004 è la volta di Music For Films, che precede Music Inspired and taken fino ai più recenti Champagne for Gypsies e Three letters form Sarajevo. Oltre alle musiche per il cinema, l’artista bosniaco compone anche musiche per il teatro e partecipa a Progetti Speciali, quali quello con Lindo Ferretti in Italia e quello sul tema della riconciliazione a Parigi, nell’ambito del festival di Musica Sacra, Il mio Cuore è diventato Tollerante”.