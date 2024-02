Una serata per capire che cos'è la Pet Therapy: Dog-tori in ospedale grazie all'impegno dei privati

Una serata per capire che cos'è la Pet Therapy. Organizzata da Robinson Pet Shop, il Circolo Aurora ha ospitato un incontro a sostegno degli interventi assistiti con animali destinati al reparto di Pediatria dell’Ospedale G.B. Morgagni-Pierantoni di Forlì. "Robinson crede in questo meraviglioso progetto da diverso tempo, per questo da più di un anno organizziamo numerose raccolte fondi anche all’interno dei nostri punti vendita per dare continuità a questi interventi in corsia", spiega Simona Buda, co-titolare insieme al marito Gianni Casadei della catena di prodotti per animali".

“È stata una serata di divulgazione culturale e sociale - continua Buda -. Siamo una bella squadra di sostenitori, ma con questo evento abbiamo voluto far toccare con mano il lavoro meraviglioso che svolgono le ragazze, psicoterapeute e veterinarie dell’Associazione Don Pippo, in corsia ogni settimana. C’è

bisogno di dare continuità nel tempo agli interventi assistiti, dato che al momento sono possibili solo grazie al sostegno dei privati”.

Alla serata ha partecipato anche il personale del Reparto di Pediatria, insieme al primario Enrico Valletta, "a cui va il merito di aver accolto per primo e con grande entusiasmo il progetto - rimarca Buda -. Grazie anche alla grande passione per gli animali della Vice direttrice dell’ospedale, Elena Vetri, che ha sostenuto fin dall’inizio l’entrata della Pet Therapy nei vari reparti ospedalieri e che partecipato all’organizzazione della serata".

Insieme alle istituzioni locali, erano presenti anche molti amanti degli amici a 4 zampe e tante persone curiose di conoscere i veri protagonisti della serata, i Dog-tori a 4 zampe: la Labrador Mati, il Golden Retriever Kao, la piccola levriera Mukki, il pastore australiano Onda e uno dei pochissimi gatti abilitati alla Pet Therapy in Italia, un Ragdoll di nome Amilcare.