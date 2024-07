Una settimana dedicata alla lingua inglese: aperte le iscrizioni al campo estivo per bimbi

Sono aperte le iscrizioni per “The english summer farm”, che si terrà a Cusercoli dal 26 al 30 agosto. Si tratta di un’iniziativa gratuita, facente parte del progetto “Benessere in Comune” di Civitella di Romagna, rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni, residenti all’interno del Comune. "Una settimana in cui i bambini possono migliorare le loro competenze linguistiche in inglese, partecipando ad attività divertenti ed educative, immersi nella natura - viene illustrato dagli organizzatori -. Migliorare la competenza nella lingua attraverso attività immersive e creative, il lavoro di squadra e le abilità sociali, permetterà ai bambini di acquisire nuove capacità linguistiche e relazionali".

“The english summer farm” è finanziato dal dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e co-finanziata dal Comune di Civitella di Romagna. Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato e compilato dal sito del Comune di Civitella di Romagna o dal sito Asp San Vincenzo de' Paoli, le iscrizioni saranno aperte dal 2 al 30 luglio. Il modulo, firmato da entrambi i genitori-tutori, è da consegnare di persona, allo sportello unico di Asp San Vincenzo de Paoli, presso il Comune di Civitella di Romagna aperto nelle giornate di martedì dalle 9 alle 11:30 e dalle 15 alle 17 e giovedì dalle 9 alle 11 (telefono 335 872 6933, anche whatsapp; sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it).