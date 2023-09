Una settimana fa il terremoto di magnitudo 4.9 Richter, il bilancio dei danni a Modigliana

Sono diversi i danni al patrimonio pubblico riscontrati sul territorio di Modigliana dopo la scossa di magnitudo 4.9 Richter dello scorso 18 settembre. "A distanza di una settimana dalla scossa terremoto sono emersi danni importanti alla casa de "La Prata" nella tenuta di Montebello che nel periodo estivo viene utilizzata come punto di accoglienza, in particolare per i gruppi scout e che attualmente non è utilizzata", aggiorna il sindaco Jader Dardi.

"Danni anche alla casa di Ca'Cornio con crepe nei muri - prosegue il primo cittadino -. Crepe nelle pareti di tamponamento nell'ufficio segreteria alle scuole medie che è stato precauzionalmente trasferito in altri uffici. Sono in corso ulteriori accertamenti per i quali abbiamo richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Danni riscontrati anche in alcune abitazioni, per fortuna non di grave entità e che non ne pregiudicano la abitabilità".