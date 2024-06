“Una stampa cucita sul futuro”: il progetto di CavaRei incassa il sostegno di UniCredit

“Una stampa cucita sul futuro”, il progetto sviluppato da CavaRei Cooperativa Sociale, sarà sostenuto da UniCredit attraverso il suo Fondo Carta Etica. CavaRei accoglie oltre 150 persone di cui circa 45 abitano nelle tre strutture residenziali nel territorio forlivese e meldolese. Comprende 91 soci e oltre 100 collaboratori di cui 9 inserimenti lavorativi. CavaRei può contare anche su una fitta rete di volontari. Gestisce cinque sedi all'interno delle quali si differenziano i servizi offerti. La sede legale è anche sede operativa di due centri socio occupazionali, un centro socio riabilitativo diurno accreditato e un centro socio riabilitativo residenziale accreditato.

Il contributo della banca consente di potenziare il centro stampa attraverso l’acquisto di un'unità di squadratura (macchina dorsatrice per aumentare le varietà di rilegatura) e di attivare 3 inserimenti lavorativi. Inoltre, verrà implementata la sartoria con due macchine da cucire. Ciò permetterà di mantenere attivi 4 percorsi occupazionali e 1 tirocinio a sostegno di donne in situazioni di fragilità. "Grazie a questo contributo possiamo ampliare la nostra capacità di risposta ai bisogni di persone fragili, restituendo loro dignità in quanto persona attraverso percorsi formativi e occupazionali - Margherita Giudici, responsabile dell'Area Lavoro della Coop. CavaRei -. Dalla nostra esperienza è evidente come la creazione di progetti di autonomia e autodeterminazione permetta di migliorare il benessere e la qualità di vita delle persone con fragilità, delle loro famiglie e quindi della comunità di appartenenza. Il sostegno di UniCredit per noi è davvero prezioso per poter continuare a promuovere cultura dell’inclusione".

Dal 2005, anno di attivazione del progetto carta etica, il Fondo Carta Etica di UniCredit ha supportato 1380 progetti in tutta Italia, destinando oltre 38 milioni di euro ad iniziative a sostegno di progetti di utilità sociale in riposta ai bisogni più urgenti delle comunità: la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l'infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio.