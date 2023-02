Una strada unirà via Veclezio con via del Partigiano: partono i lavori per il nuovo collettore fognario

Nasce un collegamento viario tra via Veclezio e via del Partigiano. Tra martedì e mercoledì avranno inizio i lavori relativi all’allaccio del nuovo collettore fognario diametro 1000 millimetri alla fognatura esistente presente in via Bourges. L’opera nel suo complesso prevede quote di scorrimento importanti che necessitano di scavi profondi, che vanno da circa 2 metri in zona scolo Rio Ronco, a circa 4 metri in attraversamento alla via Bourges. Viste le profondità di esecuzione, le interferenze esistenti da attraversare, gli spazi necessari per l’intervento da eseguirsi in completa sicurezza e i tempi previsti per la realizzazione di 3-4 giorni lavorativi si rende necessaria la chiusura temporanea di via Tomba all’altezza dell’intersezione di via Bourges.

Queste le modifiche previste alla viabilità: i veicoli che transitano in via Tomba, provenienti da monte e diretti a Vecchiazzano, saranno deviati in via Mangella-via Veclezio; mentre quelli provenienti da Vecchiazzano e diretti nella zona artigianale, potranno accedere in via Bourges con senso unico alternato in intersezione. I veicoli che transitano in via Castel Latino, provenienti da Vecchiazzano e diretti a monte, saranno deviati in via Del Tesoro; mentre quelli che transitano in via Bourges saranno deviati in via Tomba in direzione Vecchiazzano, con circolazione a senso unico alternato in intersezione.