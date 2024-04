"Una vita in salute", esperti del mondo medico si ritrovano per parlare di prevenzione

"Una vita in salute. La prevenzione non ha età. Parliamo di come prendersi cura di sè e della propria salute". Questo il titolo dell'evento rivolto agli studenti e alla cittadinanza ed organizzato dall’ Associazione Almae Matris Alumni dell’Università di Bologna, con il patrocinio dell’Ausl Romagna, dell’Unione Giornalisti Italiani Scientifici e del Comune di Forlì e il supporto di Rotaract Forlì e Rotary Club Forlì. L'appuntamento si terrà l'11 aprile, dalle 17 alle 19, al Campus di Forlì ( Viale Corridoni 20). Esperti del mondo medico, accademico e rappresentanti di importanti associazioni del territorio si ritrovano per parlare di prevenzione, con un focus particolare rivolto ai giovani, per aiutarci a capire come poter in parte prevenire malattie e disagi e aspirare a una vita in salute.Saranno presenti anche due Special Guests: Lorenzo Lotti, Maratoneta pluripremiato e Matteo Malfer, Ambasciatore Italiano dello Sport Universitario, Cusb. Si tratta quindi di un’occasione di confronto e di approfondimento sul tema salute e prevenzione rivolta agli studenti e alla cittadinanza. Sono previsti i saluti istituzionali dell'assessora Paola Casara, del presidente del Campus Emanuele Menegatti, della delegata di Ateneo per sport universitari Cusb Paola Fabbri, di Francesco Sintoni, direttore del Distretto socio-sanitario di Forlì, e presidente del Rotary Forlì e Rotaract Forlì.

Agenda dell'evento

17.20 – "Giovani al centro"

Interverranno:

• Ilaria Tarricone, docente, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

• Vincenzo Natale, docente, Dipartimento di Psicologia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

• Michele Sanza, Direttore Dipartimento di Salute Mentale di Forlì e Cesena - Ausl Romagna

17.50- Special Guests

• Lorenzo Lotti, Maratoneta pluripremiato

• Matteo Malfer, Ambasciatore internazionale dello sport universitario, CUSB

18.00 - Tavola Rotonda “Promuovere salute e benessere: un impegno comune”

Interverranno:

• Istituto Oncologico Romagnolo

• Diabete Romagna Associazione

• Associazione Morgagni Malattie Polmonari (AMMP)

• Associazione Cardiologica Forlivese

• Un’altra Storia APS

• Lega italiana Fibrocistica

Modera: Tiziana Rambelli, Dirigente presso AUSL Romagna e giornalista scientifica UGIS

18.45 – Panel Q&A

19.00 - Aperitivo di networking

Per iscrizioni: Registration Form — Scopri AMA Alumni Community - Università di Bologna — Alumni Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Chiusura iscrizioni: 10 aprile ore 13)