"Una vita in salute", l'importanza della prevenzione a qualsiasi età: incontro partecipato al Campus

“Una vita in salute”. E' questo il titolo dell'evento ospitato al Campus di Forlì e organizzato dall’Associazione Almae Matris Alumni dell’Università di Bologna in collaborazione con Campus di Forlì dell’Università di Bologna. Sono intervenuti il presidente del Campus di Forlì Emanuele Menegatti, la delegata del Rettore per Orientamento in uscita, Placement e Alumni Paola Fabbri, l’assessora Paola Casara, il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei, il direttore del distretto socio-sanitario di Forlì Francesco Sintoni, la presidente del Rotary Club Forlì Paola Battaglia e il presidente del Rotaract Club Forlì Giulio Orioli. Filo comune di tutti gli interventi è stato il ringraziamento per l’organizzazione di un evento con un tema importante per la cittadinanza e per i giovani, organizzato nel contesto del Campus universitario, fiore all’occhiello di Forlì.

Nella prima sessione “Giovani al centro”, la professoressa Ilaria Tarricone ha introdotto al tema dei disturbi del neuro-socio sviluppo e le connessioni con l’immigrazione; il professor Vincenzo Natale ha condiviso l’importanza del sonno ed il sonno come stile di vita sano e, a concludere, il dottor Michele Sanza dell'Ausl Romagna ha parlato di educazione sentimentale e della regolazione/disregolazione delle emozioni. Speakers della seconda sessione sono stati Lorenzo Lotti, maratoneta pluripremiato, che ha raccontato i valori dello sport che hanno caratterizzato le diverse fasi della sua vita, e Matteo Malfer, ambasciatore italiano dello sport universitario, che ha parlato della sua carica di ambasciatore dello sport e della dual career, ovvero come poter portare avanti in maniera proficua la carriera sportiva e quella universitaria.

Il pomeriggio si è concluso con l’ultima sessione con una Tavola rotonda a cui hanno partecipato alcune rilevanti Associazioni del territorio: Istituto Oncologico Romagnolo rappresentato da Fabrizio Miserocchi, l’Associazione Morgagni Malattie Polmonari rappresentata da Matteo Buccioli, Un’Altra Storia APS rappresentata da Valentina Vimari e Associazione Diabete Romagna rappresentata da Marco Tellarini. E’ stata l’occasione per un bel momento di confronto e condivisione dei progetti e delle attività promossi dalle singole Associazioni sul territorio a favore dei giovani e dai cittadini in generale.

L’evento è stato moderato da Tiziana Rambelli, dirigente sociologa e responsabile della comunicazione dell’Ausl Romagna, e da Stanislav Russo, Chapter Leader del Chapter Alumni del Campus di Forlì. A chiudere l’evento i saluti di Catia Tolomelli, Project manager del progetto Alumni dell’Università di Bologna. L’evento ha visto una buona partecipazione della cittadinanza e dei giovani, segno dell’importante attività svolta dall’Associazione Alumni sul territorio nel promuovere valori importanti per la collettività come la salute e la prevenzione a qualsiasi età.