Una voce fresca e ben educata: la soprano forlivese Elena Salvatori protagonista nei teatri umbri

Una voce fresca e ben educata, secondo la critica. La giovane soprano forlivese Elena Salvatori, 22 anni, dopo aver vinto la 75ma edizione del concorso per giovani cantanti lirici di Spoleto, ha debuttato nelle opere "The Rape of Lucretia" di Benjamin Britten e nell’intermezzo "La serva Padrona" di Giovan Battista Pergolesi. Salvatori la scorsa primavera aveva ottenuto un ottimo risultato nella prova finale della 75esima edizione del Concorso per Giovani Cantanti Lirici "Comunità Europea" 2021, organizzato dal Teatro Lirico Sperimentale "A. Belli" di Spoleto – Teatro Lirico dell’Umbria, classificandosi al sesto posto. Grazie a questo risultato Salvatori è stata ammessa al Corso Biennale di Avviamento al Debutto del Teatro Lirico Sperimentale "A. Belli" di Spoleto, e si esibirà nelle Stagioni Liriche Sperimentali di Spoleto e dell'Umbria in programma nel 2021 e 2022.

Durante il periodo di perfezionamento, i cantanti riceveranno una borsa di studio mensile e seguiranno moduli specifici di interpretazione vocale, recitazione, preparazione dello spartito con celebri cantanti, registi e direttori d’orchestra. Inoltre, sono in programma lezioni di Elementi di Storia del Melodramma, lingua straniera, movimento corporeo, mimo e danza. Durante il Corso è previsto anche un modulo di foniatria specifico per la voce cantata. Il Concorso del Teatro Lirico Sperimentale, uno dei più antichi a livello internazionale, ha “laureato” negli anni molti tra i maggiori cantanti lirici, tra cui ricordiamo: Franco Corelli, Cesare Valletti, Antonietta Stella, Anita Cerquetti, Anna Moffo, Marcella Pobbe, Margherita Rinaldi, Mietta Sighele, Veriano Luchetti, Franco Bonisolli, Renato Bruson, Ruggero Raimondi, Leo Nucci, Mariella Devia, Lucia Aliberti, Giuseppe Sabbatini, Roberto Frontali, Roberto De Candia, Sonia Ganassi, Elizabeth Norberg Schulz, Daniela Barcellona, Cinzia Forte, Micaela Carosi e moltissimi altri.

L’istituzione musicale umbra ha programmato una stagione celebrativa le cui attività previste per il 2021 hanno ottenuto il riconoscimento da parte del presidente Sergio Mattarella che ha insignito il Teatro Lirico Sperimentale della prestigiosa Targa del Presidente della Repubblica. Ad inizio settembre la 22enne è salita sul palcoscenico del Teatro Caio Melisso, interpretando Lucia nell'opera "The Rape of Lucretia" (Lo stupro di Lucrezia) del 1946. Ispirata a testi di Livio, Ovidio e Shakespeare, “Lo stupro di Lucrezia” tratta il tema della violenza con uno sguardo particolare, con interpreti vocali i cantanti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto accompagnati dall’Ensemble strumentale del Teatro Lirico Sperimentale. Elena è stata quindi impegnata ne "La serva padrona" di Giovan Battista Pergolesi, uno dei più celebri titoli d’opera del ‘700 italiano, con la direzione dell’Ensemble strumentale del Teatro Lirico di Spoleto affidata al maestro Pierfrancesco Borrelli (regia e l’allestimento scenico a Andrea Stanisci) Qui ha interpretato Serpina.