Proporre ai giovani modelli positivi sui social? Si può, è il lavoro degli "unfluencer" (gli influencer non convenzionali)

E’ possibile parlare ai giovani, proponendo loro modelli positivi senza mettersi in cattedra o mostrarsi noiosi “boomer” che predicano bene e razzolano male? I social, se usati bene, possono veicolare contenuti utili ai ragazzi per sviluppare le proprie doti e la propria pesonalità? A entrambe le domande, a quanto pare, la risposta è ‘sì’. Lo stanno sperimentando un gruppo di influencer che a un certo punto si sono visti stretti nell’etichetta di influencer e hanno coniato quella nuova di ‘unfluencer’, vale a dire ‘unconventional influencer’ , influencer non convenzionali. Due di loro, Valentina Pano e Camilla Di Pasquasio, saranno ospiti a Forlì, mercoledì alla Fabbrica delle Candele, dell’incontro di sensibilizzazione ‘All you can know’, in occasione della Giornata nazionale dei disturbi alimentari.

Chi sono gli unfluencer? Lo spiega Andrea Nuzzo, fondatore di questo gruppo. Nuzzo ha iniziato a 19 anni con il linguaggio semplice e spaludato dei meme e delle vignette nella pagina Facebook ‘Sii come Bill’, arrivando a 1,2 milioni di follower tra Facebook e Instagram. Da qui, il passaggio anche all’offline con il romanzo del 2020 ‘Bill esce dal web’ (Mondadori) e un magazine di buone notizie, con argomenti utili e vicini ai giovani, restando ovviamente ben radicati nel digitale per esempio con le clip ‘Tg7 cose’, format di 90 secondi su TikTok e Instagram pieno di curiosità.

Andrea, chi sono gli ‘unfluencer’?

“Il concetto di ‘unfluencer’ è un termine nato per identificare me singolarmente. Riuscendo a vincere la mia timidezza, dato che con ‘Sii come Bill’ mi esprimevo senza metterci la mia faccia, sono diventato influencer, ma quando mi chiamavano ‘influencer’ avevo un brividino lungo la schiena perché non mi sentivo in quella definizione dato che non sponsorizzo prodotti. Per questo abbiamo coniato il termine ‘unconventional influencer’ e quindi ‘unfluencer’. Poi mi sono domandato ‘Dove vado da solo?’, sembrava che mi volessi distinguere a tutti i costi. Facendo scouting tra talenti simili a mio per modo di comunicare e per i valori espressi, abbiamo iniziato a metterci assieme venendo da competenze diverse. Questo avveniva esattamente un anno fa, ed eravamo in 6, oggi siamo in 18”.

Comunicare ai giovani un modello positivo è molto più difficile che veicolarne uno negativo. Qual è la sfida maggiore nel farlo?

“Non risultare pedanti e troppo istituzionali, se si sta sul piedistallo non si viene ascoltati, ma l’altra difficoltà è non scadere troppo nel trash. Essere ironici in modo pungente, ma equilibrando tra contenuto utile e leggerezza. Vogliamo proporre altri modelli, senza autoproclamarci superiori, ma ponendoci in modo leggero. Parlare di certi argomenti valoriali è più efficace se questi vengono affrontati da giovani verso altri giovani”.

I giovani sono immersi in contenuti di influencer che spesso sostengono modelli negativi o semplicemente finalizzati al consumo e acquisto di prodotti, per cui non vengono a cercare personaggi diversi da quelli a cui son abituati. Ma nel momento in cui entrano in contatto con un’altra visione, qual è il loro approccio al social?

“L’approccio cambia. Non diventano una nicchia di persone che seguono noi e non gli altri influencer, seguono entrambi i tipi di personaggi anche perché non basiamo la nostra comunicazione sul criticare gli influencer. La differenza sta nel fatto che magari, grazie a noi, queste persone riflettono sui social e su un’altra dimensione dei contenuti che fruiscono”.

Sei in contatto con tanti giovani. I giovanissimi, in particolare, sembrano avere meno strumenti per difendersi dall’aggressività di certi influencer che spesso esprimono violenza e prevaricazione, e di cui subiscono il fascino. Questo deriva da un’assenza di qualcosa?

“Il problema maggiore è che non hanno punti di riferimento. Non sono attratti dall’influencer che per esempio insulta tutti nelle dirette, ma lo vedono come il più seguito e per una questione sociologica lo seguono anche loro, perché fa tendenza. Ma non vorrebbero essere come lui, semplicemente non hanno altri modelli oltre al suo".

