Da Unieuro si lavora in ufficio 45 giorni all'anno, gli ambienti comuni ora sono per la creatività e lo scambio di idee

I nuovi spazi di palazzo Hercolani per Unieuro sono antichi come ambiente, ma ospitano importanti innovazioni per quanto riguarda il lavoro che vi viene svolto, in particolare per i 250 lavoratori delle funzioni centrali e direttive, mentre sono in totale 5.500 gli addetti sparsi in tutt'Italia nei punti vendita e nella logistica (per questi ultimi Unieuro ha distribuito bonus straordinari per 2,5 milioni di euro). I locali sono stati radicalmente rivisti per applicare il metodo 'Futura', l’ambizioso progetto di smart working lanciato da Unieuro a febbraio 2021 e reso possibile dalle sofisticate dotazioni tecnologiche che consentono ai dipendenti di essere operativi ovunque in assoluta libertà. Nella sede di palazzo Hercolani ci sono 180 postazioni di lavoro, 16 sale riunioni, spazi per il relax, sale vetrate e frasi celebri 'motivazionali' sui muri, da Italo Calvino e Lucio Dalla. Centrale è l'uso di una 'app' che hanno tutti i dipendenti, con cui si potranno organizzare riunioni e prenotare postazioni di lavoro, lavorando su computer dove inserendo le proprie credenziali si ritrova esattamente il desk del pc usato a casa.

Dall’area commerciale alla direzione omnichannel, dalla gestione della rete negozi all’IT e alle risorse umane, dall’amministrazione alla finanza e alla comunicazione, tutte le funzioni centrali di Unieuro ad eccezione della logistica possono da oggi considerare Palazzo Hercolani non solo come i propri uffici direzionali, ma come un vero e proprio luogo di incontro, di collaborazione e di relazione.

Addio quindi all'ufficio come luogo di “stazionamento” per lavorare. Il vecchio badge da strisciare nel marcatempo viene messo in naftalina. La presenza in ufficio è prevista per un minimo di 45 giorni nell’arco dell’anno, e per il resto ciascun dipendente godrà di ampia flessibilità oraria, potendo operare sostanzialmente da dove vuole. Questo, però, non significa lavorare tutto il giorno, dato che viene riconosciuto e regolamentato il “diritto alla disconnessione”. Puntando sulla fiducia e sulla responsabilizzazione individuale nel raggiungimento degli obiettivi, Unieuro evolve i propri uffici in luoghi di collaborazione, socialità e sostegno alla cultura aziendale, con notevoli benefici in termini di motivazione delle persone, bilanciamento tra vita privata e lavorativa e minori emissioni inquinanti legate ai trasporti. In sostanza lo smart working da necessità impellente dettata dall'emergenza pandemica diventa struttura base del lavoro.

Realizzato con il supporto di Methodos - società di consulenza che opera nell'innovazione aziendale e nei programmi di smart working - il progetto ha preso avvio dall’ascolto dei bisogni e dei desideri delle persone tramite sondaggi, interviste e focus group, per poi impegnare per oltre sette mesi un team eterogeneo e trasversale che ha via via progettato e condiviso le migliori soluzioni da adottare. In sostanza Unieuro fornisce un “Futura Pack”, modulabile e comprensivo degli strumenti informatici più avanzati. Il kit formato da smartphone, computer, ma anche un bonus per adattare ambienti esterni a luoghi di lavoro efficaci (scrivania, sedie comode per poter lavorare per ore) permette di lavorare da qualsiasi luogo – da casa, in ufficio, in movimento – e incentiva e facilita lo scambio e la collaborazione tra colleghi, preservando la massima sicurezza dei dati. E' stato fornito anche un sostegno per l'acquisto di un mezzo di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro.