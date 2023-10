Unione dei Comuni, Cgil-Cisl-Uil: "Lavoratori arrabbiati al limite della disobbedienza civile"

La situazione in cui versa il personale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'ente dei piccoli comuni del territorio da cui è uscito il Comune di Forlì, preoccupa fortemente i sindacati Fp-Cgil, con Glauco Giorgetti, Fp-Cisl con Martina Castagnoli e Uil-Fpl con Massimo Montiche. I tre sindacati chiedono per questo un incontro urgente con la Giunta dell’Unione, all'indomani di un'assemblea del personale, in cui “abbiamo appreso di numerose difficoltà presenti in ambito lavorativo”.

I problemi sono la dotazione del personale del tutto insufficiente con l’assenza di diverse figure nella dotazione organica, cominciando dai responsabili, in particolare il responsabile personale, della ragioneria e da 1 novembre del responsabile Centrale Unica di Committenza, oltre a figure di istruttori sia tecnici, amministrativi, contabili. A questo si affianca incertezza sul piano occupazionale e quindi sulla copertura necessaria dei ruoli vacanti.

Viene rilevato anche il blocco della contrattazione decentrata con, ad oggi, la mancata corresponsione della produttività e degli altri istituti contrattuali, tra cui quelle del salario accessorio. Il servizio di polizia locale viene descritto da Cgil, Cisl e Uil come “in grossissima difficoltà per assenza di scelte e investimenti come la mancata costituzione di una centrale operativa, l’assenza di una organizzazione che comporti la presenza di ufficiali in turno, servizi che prevedono agenti che devono operare da soli anche in compiti che prevedono necessaria composizione di almeno una pattuglia (infortunistica, polizia commerciale, edilizia, servizi serali)”.

Per gli agenti viene segnalata anche la difficoltà di “pagamento di istituti come la turnazione, la maggiorazione nei festivi o lo straordinario”. Ed infine Giorgetti, Castagnoli e Montiche: “Come è forse facile comprendere, la situazione presso l’Unione dei Comuni della Romagna forlivese è di forte imbarazzo. I lavoratori sono in parte demotivati, stanchi e rassegnati, ma anche arrabbiati al limite della disobbedienza civile. Pretendiamo un cambio di passo, assunzione di responsabilità politica e tecnica che porti ad un concreto scadenziario con risultati a breve. I lavoratori hanno già dato mandato per assumere tutte le iniziative utili allo sblocco della situazione, fino allo sciopero ed al blocco dell’attività”.