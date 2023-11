Unione dei Comuni, Ugl: "Centrale operativa della polizia locale? In realtà non esiste, manca il personale"

“Con la mobilità concessa dall’Unione dei Comuni ad un numero cospicuo di operatori di polizia locale esperti e formati la situazione degli operatori rimasti da gravissima è diventata assolutamente insostenibile per quanto riguarda i carichi di lavoro gravanti su un organico più che dimezzato rispetto alle necessità che un territorio così vasto comporta. Il personale neoassunto non è stato ancora totalmente formato ma viene impiegato per servizi ad alta professionalità come il rilievo dei sinistri e tutto ciò si riflette sulla sicurezza dei lavoratori esterni che oltre a trovarsi ad operare in molti contesti ordinari da soli lo fanno anche in servizi più complessi come ad esempio il servizio di autovelox dove si dovrebbe operare almeno in due operatori”: a formalizzare, nero su bianco, con un comunicato, la denuncia è Delmo Crociani, segretario regionale Ugl autonomie locali.

“Di fronte alla fuga massiccia di agenti della polizia locale con esperienza il vertice del Comando e l’Unione stessa non si è convinta a risolvere il problema delle carenze organizzative e di personale, ma, piuttosto, s'è risolta ad architettare l'istituzione di un provvedimento del tutto artificiale, quale l'attivazione di un centralino con un numero unico che devia le chiamate alle pattuglie in esterna, già oberate da compiti gravosi su un territorio vastissimo rispetto la loro numericamente esigua presenza”: spiega ancora Delmo Crociani.

“La cosa gravissima di questa situazione è che questo semplice risponditore automatico (con numero unico per tutta l’Unione) è stato spacciato all’opinione pubblica e alle forze di polizia come 'Centrale operativa della Polizia locale dell’Unione', con tanto di divulgazione sui social e sui mass media. In realtà, la Centrale operativa non esiste e non può esistere per mancanza di personale in forma stabile per i due turni o anche uno solo turno di lavoro, e per mancanza di standard minimi qualitativi richiesti, quali ad esempio: un collegamento tramite rete alle banche dati degli enti di appartenenza (i 14 Comuni), un sistema informatico di presa in carico e gestione informatizzazione delle segnalazioni dei cittadini, di carte orografiche e toponomastiche riguardanti tutto il territorio di competenza, di dispositivi atti a consentire una funzionalità minima in caso di black out elettrico per almeno sei ore”: elenca nel dettaglio le cose che mancano al sistema il sindacalista di Ugl autonomie locali dell'Emilia-Romagna.