Giornata nazionale dell’Unitalsi: la sezione di Forlì ricorda Milena Strocchi

Anche la sezione forlivese dell’Unitalsi (acronimo di Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) partecipa alla Giornata nazionale dell’Associazione, che si svolge sabato e domenica in tutto il Paese. La manifestazione, giunta alla 21esima edizione, offrirà l’opportunità di conoscere da vicino le attività di volontariato dell’Unitalsi in Italia e all’Estero, i progetti e il calendario delle prossime partenze dei pellegrinaggi a Lourdes, Terra Santa, Fatima, Santiago de Compostela e Loreto. “Sostienici con un gesto di bontà” è il messaggio che quest’anno accompagnerà la campagna di solidarietà dell’Associazione, che sarà presente con un gazebo nelle principali piazze italiane.

A Forlì i volontari saranno in Piazza Saffi in entrambe le giornate, proponendo (in cambio di un’offerta minima) un cofanetto contenente quattro confezioni di pasta di semola di grano duro da 400 grammi di varia tipologia. Parte del ricavato sarà devoluto alla colletta nazionale promossa dalla Cei (Conferenza Episcopale Italiana) e dalla Caritas Italiana per domenica 26 marzo, a favore delle popolazioni turca e siriana, colpite dal terribile terremoto del 6 febbraio. Sempre il 26, nel corso di una messa che sarà celebrata alle 11, nella chiesa di Coriano, verrà ricordata Milena Strocchi, presidente dell’Unitalsi diocesana dalla seconda metà degli anni 80 sino al 2005, morta lo scorso 18 gennaio. La Giornata, coordinata dalla presidente diocesana Roberta Visani, proseguirà con il pranzo comunitario e l’assemblea dei soci. La Strocchi è stata anche colonna portante del volontariato forlivese. Attenta alle istanze di poveri e ammalati, aveva fondato e presieduto il Gruppo di sostegno del missionario forlivese in Guatemala Andrea Francia, costituitosi in seno al Comitato per la Lotta contro la fame nel mondo.

Nel giorno delle esequie, tenutesi il 21 gennaio alla chiesa parrocchiale dei Cappuccinini, Alberto Gardini, braccio destro della Strocchi in seno all’Unitalsi, raccontò un aneddoto veramente indicativo delle capacità organizzative e del decisionismo della volontaria: “Alcuni anni fa, di ritorno dal pellegrinaggio regionale a Lourdes, il treno speciale dell’Unitalsi ebbe un problema tecnico che lo obbligò a sostare parecchie ore in mezzo alla campagna, tanto da finire acqua e viveri. Milena tempestò di telefonate le ferrovie, finché non promisero di inviare le derrate di sostegno. Non paga della risposta, disse ai funzionari che avrebbe controllato uno ad uno i rifornimenti, fino alla concorrenza di tutte e 630 le persone trasportate. E lo fece, in modo preciso e puntuale, affinché nessuno rimanesse escluso”. Milena era persona umile e semplice, ma anche combattiva e sempre pronta a donarsi agli altri.