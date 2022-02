"Uniti per la pace": manifestazione davanti alla Prefettura e momento di preghiera a San Mercuriale

Un segno di vicinanza concreto, dopo le bombe di giovedì in Ucraina. Domenica alle 16 ci sarà un momento di preghiera sul sagrato di San Mercuriale "per pregare per la pace e chiedere la fine delle ostilità", recita l'informativa del Centro diocesano per il dialogo ecumenico. L'appuntamento, organizzato in comunione con la Comunità grecocattolica ucraina, è esteso a "tutti i credenti di altre fedi, tutte le persone di buona volontà". Un'iniziativa, come segno di solidarietà verso il popolo ucraino e come appello per la pace.

Venerdì pomeriggio, alle 18 in Piazza Ordelaffi davanti alla Prefettura, si terrà invece una manifestazione "per la protezione umanitaria dei civili" organizzata dal Centro per la Pace di Forlì insieme a Cgil, Cisl e Uil e nella quale si "condanna fermamente l’aggressione militare Russa", richiedendo uno stop immediato delle ostilità. Una manifestazione "per attivare urgentemente tutti i canali della politica e della diplomazia, in sede europea ed in sede Onu; perché la pace ed il ripudio delle guerre siano la priorità dell’agenda politica italiana, europea e mondiale; perché la Pace sia costruita con investimenti economici, nelle persone e nelle istituzioni sperimentando alternative concrete alle armi e alla guerra; e perché nessuno stato Europeo da solo può sostenere queste sfide. Per questo abbiamo bisogno di un' Europa che completi il suo percorso costitutivo per essere più vicina ai cittadini e più capace di agire".

I manifestanti chiedono di "negoziare su tutto, anche nelle condizioni più difficili. L’alternativa è una catastrofica guerra globale che devasterà l’Europa e non avrà vincitori. Questa è la richiesta che rivolgiamo all’Italia, all’Unione Europea, all’Onu e a tutti e a tutte i/le responsabili della politica internazionale. Queste sono le ore in cui dobbiamo spezzare le leggi della guerra e la logica dello scontro. Non possiamo aspettare che sia il governo russo a fare il primo passo. Negoziare non vuol dire cedere alla guerra e alla legge della forza ma fermare la sua pericolosa escalation militare. Dobbiamo uscire dalla politica delle sanzioni, dalla logica del colpo su colpo, per ricostruire lo spazio per il dialogo e il negoziato politico con la Russia. Negoziare vuol dire essere disponibili a modificare le proprie posizioni per costruirne una comune. Fare un passo indietro per fare un passo avanti sulla via della pace. Ripetiamo: con la guerra tutto è perduto. Con la pace tutto è possibile".

Aderiscono Acli Circolo L. Valli, Acli Provinciali Forlì, Cesena, Amnesty International Forlì, Anpi Forlì – Cesena e tutte le sezioni Anpi del territorio, Arci Forlì, Ass. Barcobaleno, associazione Luciano Lama, associazione Voce Donna, associazione Pensiero e Azione Aps, associazione Welcome, BarcoGas Forlimpopoli, Casa di Tavolicci associazione Amici della Casa, Comunità Emmanuel, Comunità Laudato SI' Salvaterra della Romagna Forlivese, Consulta Laica di Forlì, Contatto Odv, Emergency Forlì Cesena, Emergency Ravenna, Federconsumatori Forlì Cesena, Fiab, Fondamenta Cambiamo Cesena dal Basso, Forlì Città Aperta, Forum delle Donne, Il Progresso delle Idee, Istituto di Studi sul Federalismo e l’Unità Europea Paride Baccarini, Koinè, La materia de Sogni Aps, Legambiente Forlì Cesena, Libera Forlì Cesena, Messaggeri del Mondo, Migrantes Diocesana, Movimento Federalista Europeo sezione di Forlì, No.Vi.Art (Arti per la Nonviolenza) di Forlì-Cesena, Overall Faenza Multiculturale, Parità di Genere, Presidio Libera Forlì Placido Rizzotto, presidio Libera Forlimpopoli Giuseppe Letizia, Rea, Salute e Solidarietà Odv, Sezione G. Bruno dell'associazione mazziniana, Tavolo permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne di Forlì, Udi Forlì e Un Secco No Aps.