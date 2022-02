"Uniti per la pace": momento di preghiera a San Mercuriale al fianco del popolo ucraino

Un segno di vicinanza concreto, dopo le bombe di giovedì in Ucraina. Domenica alle 16 ci sarà un momento di preghiera sul sagrato di San Mercuriale "per pregare per la pace e chiedere la fine delle ostilità", recita l'informativa del Centro diocesano per il dialogo ecumenico. L'appuntamento, organizzato in comunione con la Comunità grecocattolica ucraina, è esteso a "tutti i credenti di altre fedi, tutte le persone di buona volontà". Un'iniziativa, come segno di solidarietà verso il popolo ucraino e come appello per la pace.